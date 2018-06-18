بعثة منتخب السعودية تنجو من حريق في الطائرة

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 23:24

بعثة منتخب السعودية تنجو من حريق في الطائرة
لاعبو المنتخب السعودي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

مرت بعثة منتخب السعودية بحالة من الخوف والهلع مساء اليوم، الإثنين، في أعقاب اندلاع حريق بالطائرة التي كانت تقلهم إلى مدينة روستوف الروسية، استعدادا لمواجهة منتخب أوروغواي في بطولة كأس العالم 2018.

وبحسب التفاصيل، فإن "طائرة المنتخب السعودي هبطت بسلام في مطار روستوف بعدما طرأ عطل على أحد محركات الطائرة".


وجاء في بيان نشره المنتخب السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الاتحاد السعودي لكرة القدم يود أن يطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم".

ويستعد الأخضر السعودي لخوض الجولة الثانية من دور المجموعات أمام أوروغواي المقررة مساء الأربعاء على ملعب "روستوف أرينا".

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في البطولة الأكبر على مستوى العالم بخسارة قاسية أمام نظيره الروسي بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.


#السعودية
#كأس العالم
#مونديال 2018
#أوروغواي

من عرب 48

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