ما سبب الحريق في طائرة بعثة منتخب السعودية؟

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 09:44

ما سبب الحريق في طائرة بعثة منتخب السعودية؟
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت شركة "طيران روسيا"، أمس الإثنين، عن سبب العطل واشتغال النار في الطائرة التي كانت تقل بعثة منتخب السعودية من سان بطرسبرغ وروستوف.

وقالت الشركة في بيان لها "عند اقتراب الرحلة أف في 1007 من الهبوط، حدث عطل في عمل أحد المحركات وكان ذلك بسبب دخول طائر فيه".

كما أكدت الشركة أن المسافرين، لم يتعرضوا لأي خطر على حياتهم، ونفت أيضًا حدوث حريق في أحد المحركات.

وأضاف البيان "هبطت الطائرة بشكل طبيعي، ولم يكن هناك أي إنذار بوجود حريق، علما بأن المحركين استمرا في العمل".

وكانت صورة قد انتشرت لجناح الطائرة، أثناء هبوطها على المدرج، وظهر فيها وميض حراري، فسره المتابعون بوجود حريق.


#طيران روسيا
#السعودية
#حريق
#طائرة

من عرب 48

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