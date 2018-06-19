مصر أم روسيا: القط "أخيل" يتنبأ الفائز!

اختار القط الأصم "أخيل" تناول الطعام من الوعاء الذي يحمل علم روسيا، في تنبؤ لفوزه في مباراته أمام منتخب مصر بوقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء.

ويقوم أخيل بالتنبؤ بنتائج المباريات بطريقة بسيطة وطريفة، حيث يتم وضع وعاءين فيهما ذات الطعام أمامه، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، بحيث أن الوعاء الذي يبدأ أخيل بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة.

واليوم، وضع وعاءان مملوآن بالطعام أمام القط الأصم، وجرى وضع علم روسيا قرب الوعاء الأول، بينما وضع علم مصر بالقرب من الوعاء الآخر.

وعمل القط "أخيل" عرافا لكأس القارات بكرة القدم التي أقيمت في موسكو الصيف الماضي، بالإضافة لتوقعيه الصحيحين في مونديال روسيا حتى الآن، حيث توقع فوز روسيا على السعودية في مباراة الافتتاح كما توقع فوز إيران على المغرب.

تجدر الإشارة إلى أنه جرت عادة طريفة في السنوات الأخيرة، خلالها يقوم حيوان أليف بالتنبؤ بنتائج المباريات في المحافل الرياضية الكبيرة، على سبيل المثال الأخطبوط الشهير "بول" خلال مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

ويلتقي المنتخبان المصري والروسي في وقت لاحق من مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018.

ويتنافس كلا المنتخبين ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلا من السعودية وأوروغواي أيضًا.