بطاقة لاعب: الإسباني دييغو كوستا

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 13:52

بطاقة لاعب: الإسباني دييغو كوستا
اللاعب الإسباني دييغو كوستا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

في 28 شباط/فبراير عام 2014 استدعى مدرب المنتخب الإسباني، فيسنتي دل بوسكي، اللاعب دييغو كوستا ضمن تشكيلة المنتخب من أجل خوض مباراة ودية أمام إيطاليا لكنه لم يشارك فيها بسبب بقائه على دكة الاحتياط.

في 5 آذار/مارس لعب أول مباراة له مع الماتادور الإسباني حيث خاض 90 دقيقة كاملة في ملعب "فيسنتي كالديرون".

كأس العالم 2014

استدعي كوستا ضمن قائمة تضم 30 لاعبا مؤقتا للمشاركة في كأس العالم 2014، ثم جرى اختياره ضمن القائمة النهائية في 31 أيار/مايو.

وسجل كوستا أول هدف له مع إسبانيا في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده بأربعة أهداف نظيفة في تصفيات أمم أوروبا 2016 على حساب لوكسمبورغ بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

كأس العالم 2018

في 5 أيلول/سبتمبر 2016 أحرز كوستا أول أهدافه الدولية منذ ما يقارب من سنتين وذلك في الفوز العريض على ليختنشتاين (8-0) في المباراة الافتتاحية ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

في أيار/مايو عام 2018، تم استدعاء كوستا للدفاع عن ألوان منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018، وفي 15 من الشهر الجاري سجل كوستا هدفين في نهائيات بطولة كأس العالم اللذين ساعدا منتخب بلاده في تأمين التعادل أمام إسبانيا (3-3).


#دييغو كوستا
#إسبانيا
#كأس العالم
#مونديال 2018

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