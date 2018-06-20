بطاقة لاعب: الروسي دينيس تشيريشيف

لعب دينيس تشيريشيف أول مباراة له بقميص منتخب روسيا في 14 آب/أغسطس عام 2013، حيث دخل كبديل في الشوط في مباراة تصفيات كأس العالم 2014 ضد منتخب إيرلندا الشمالية في بلفاست.

كأس العالم 2014

واستدعي تشيريشيف ضمن تشكيلة 25 لاعبا لخوض نهائيات كأس العالم في 16 أيار/مايو وكان حينه اللاعب الوحيد ضمن تشكيلة المنتخب القادم من دوري أجنبي، غير أنه استبعد في نهاية المطاف من القائمة النهاية للمدرب فابيو كابيللو ثم غاب في وقت لاحق عن كأس أمم أوروبا عام 2016 بسبب الإصابة.

وبعد غياب دام لأكثر من عامين، ظهر تشيريشيف بقميص المنتخب الروسي مرة أخرة في 27 آذار/مارس 2018 في مباراة ودية أمام المنتخب الفرنسي.

كأس العالم 2018

لعب أول مباراة له في كأس العالم في 14 من الشهر الجاري، حيث محل مكان اللاعب المصاب ألان دزاغويف في منتصف الشوط الأول من المباراة الافتتاحية ضد المنتخب السعودي في موسكو وسجل هدفين في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده بخماسية نظيفة.

وواصل تشيريشيف تألقه في المونديال بعدما سجل هدفا ثالثا له وثانيا لمنتخب بلاده في المباراة التي جمعت بين روسيا ومصر (3-1) لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ليتصدر بذلك تشيريشيف صدارة الهدافين مناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بثلاثية لكل منهما.