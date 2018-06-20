بطاقة لاعب: الكولومبي كارلوس سانشيز

استدعي اللاعب الكولومبي، كارلوس سانشيز، لتمثيل منتخب بلاده لأول مرة يوم 9 أيار/مايو عام 2007 من قبل المدرب خورخيه لويس بينتو، حيث لعب أولى مبارياته أمام منتخب بنما آنذاك.

ولعب سانشيز في كافة مباريات منتخب كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2010، كما لعب في عدة مباريات بكوبا أميركا عام 2011.

كأس العالم 2014

ساهم سانشيز في تأهل منتخب بلاده لنهائيات بطولة كأس العالم 2014 بعدما لعب في 12 مباراة بالتصفيات، كما أنه كان أحرز أبرز اللاعبين في المنتخب الذي حقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى ربع نهائي البطولة آنذاك.

كأس العالم 2018

لعب سانشيز في 15 مباراة من أصل 18 في التصفيات التي قادت بالأخير منتخب بلاده للتأهل إلى مونديال روسيا.

وفي أولى مباريات منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 أمام اليابان، حصل سانشيز على البطاقة الحمراء الأولى في البطولة بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية المباراة.

ويلعب منتخب كولومبيا في نهائيات مونديال روسيا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كلا من اليابان وبولندا والسنغال.