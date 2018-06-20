مونديال 2018: منتخب تونس يتلقى ضربة موجعة

تلقى منتخب تونس ضربة موجعة في أعقاب إصابة حارس مرماه، معز حسن، خلال مباراته الافتتاحية بدور المجموعات أمام إنجلترا أول من أمس، الإثنين.

وأعلن الطاقم الطبي للمنتخب التونسي بأن الإصابة التي تعرض لها حسن في الكتف ستبعده عما تبقى من مباريات فريقه في نهائيات مونديال 2018 المقامة في روسيا.

وقال طبيب المنتخب، سهيل الشملي، في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "تحدث مع الطاقم الطبي لناديه نيس الفرنسي الذي يعيره لنادي شاتورو في الدرجة الثانية، واتخذ القرار حيث سيتحول الحارس معز حسن لناديه للعلاج وبالنسبة إليه المونديال انتهى".

وأشار الشملي إلى أن "إصابة حسن هي عبارة عن خروج مفصل الكتف الأيسر من مكانه".

وكان حسن (23 عاما) قد تعرض للإصابة في الدقيقة الرابعة من المباراة ضد إنجلترا، إثر سقوطه على كتفه أثناء محاولته قطع تمريرة من اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد. وعاود حسن اللعب لبضع دقائق، قبل أن يسقط مجددا من الألم، ويخرج باكيا ليستبدل بفاروق بن مصطفى في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وتلقت تونس ضربتين موجعتين قبل المونديال بإصابة قائدها وهدافها وصانع ألعابها والدحيل القطري يوسف المساكني (الركبة) والمهاجم طه ياسين الخنيسي (الفخذ).

وخسر المنتخب التونسي مباراته الأولى في مونديال 2018 أمام إنجلترا 1-2، بهدفين سجلهما قائد "الأسود الثلاثة" هاري كاين، بينما كان الهدف التونسي من نصيب فرجاني ساسي من ركلة جزاء (35).

وسيلعب منتخب تونس مباراته المقبلة يوم السبت عندما يواجه منتخب بلجيكا، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.