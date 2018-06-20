مونديال 2018: هل لا زالت الآمال المصرية قائمة للتأهل؟

على الرغم من خسارة مباراته الثانية على التوالي في دور المجموعات، إلا أنه من الناحية المنطقة لم ينهي منتخب مصر مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم 2018.

وتلقى المنتخب المصري، الليلة الماضية، هزيمة قاسية على يد المنتخب الروسي المضيف للبطولة الأكبر على مستوى العالم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورغم أن فرص منتخب مصر بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي ضئيلة، إلا أنها واردة من الناحية الحسابية.

وفي حال فازت روسيا على أوروغواي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فإن فرص مصر سوف تتعزز، شريطة أن تفوز السعودية على أوروغواي، وأن يفوز "الفراعنة" على السعودية.

ويلتقي منتخبا أوروغواي والسعودية في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "روستوف أرينا"، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.