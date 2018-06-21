كريستيانو رونالدو يحطم رقما قياسيا

حقق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا خلال المباراة التي قاد بها منتخب بلاده للفوز على المغرب، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2018.

وحطم كريستيانو الرقم القياسي للأسطورة الهنغاري، فيرينس بوشكاش، كأفضل هداف للمنتخبات الأوروبية.

ورفع كريستيانو رونالدو، رصيده إلى 85 هدفا في مسيرته مع منتخب البرتغال، ليتجاوز بفارق هدف الأسطورة بوشكاش، نجم منتخب هنغاريا في الفترة من 1945 وحتى 1956، والذي أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسمه على جائزة أفضل أهداف العام.

وأصبح النجم البرتغالي ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخبات العالم، بعد المهاجم الإيراني علي دائي، الذي سجل 109 أهداف في الفترة من 1993 وحتى 2006.

وأصبح رونالدو "صاروخ ماديرا"، في هذه البطولة، رابع لاعب يسجل في أربع بطولات متتالية لكأس العالم، أعوام (2006، 2010، 2014، 2018)، بعد البرازيلي بيليه، والألمانيين ميروسلاف كلوزه، وأويي سيلر.

وأصبح النجم البرتغالي اللاعب الأكبر سنا في تاريخ كأس العالم، الذي يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" وذلك في عمر 33 عاما و130 يوما، وهو أول "هاتريك" في مونديال روسيا، وكان ذلك في مرمى منتخب إسبانيا، في المباراة التي جرت بينهما، يوم الجمعة الماضي، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية.

ورفع كريستيانو رونالدو (33 عاما) رصيده إلى 7 أهداف في تاريخ مشاركاته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، في 4 نسخ، لعبها خلالها 15 مباراة، متفوقا بفارق هدفين على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.