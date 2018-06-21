ماذا قال مدرب إسبانيا بعد الفوز الصعب على إيران؟

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 09:23

ماذا قال مدرب إسبانيا بعد الفوز الصعب على إيران؟
المدرب الإسباني فيرناندو هييرو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: ربيع سواعد

أبدى مدرب منتخب إسبانيا، فيرناندو هييرو، سعادته في أعقاب الفوز في المباراة التي جمعته بمنتخب إيران على ملعب "كازان أرينا"، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018.

وقال هييرو في تصريحات صحفية عقب المباراة "بالطبع نحن راضون عن أداء اللاعبين، كانت مباراة صعبة جدا، ومعقدة في بعض فتراتها، عانينا من أجل الحصول على الكرة والحفاظ عليها، من الصعب جدا أن تفوز في مثل هذه الظروف".

وتابع" لن أتحدث عن الذين لعبوا فقط بل كل اللاعبين كانوا ملتزمين ولعبنا بروح الفريق الواحد، هكذا يجب أن نبقى حتى آخر مباراة يمكننا أن نلعبها هنا، ثلاث نقاط مهمة".

وختم حديثه بالقول "المباراة الثالثة ستكون صعبة بالنسبة لنا أمام المغرب، انهزموا بصعوبة أمام البرتغال وهذا دليل على أنه لن يكون خصما سهلا، حتى لقاء البرتغال وإيران سيكون صعبا أيضا، نحن نشاهد هنا في روسيا أفضل منتخبات العالم، ربما غابت هولندا وإيطاليا لكن المنتخبات الموجودة هنا هي الأفضل".


#فيرناندو هييرو
#إسبانيا
#إيران
#كأس العالم
#مونديال 2018

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نيمار يعود لتدريبات المنتخب البرازيلي
نيمار يعود لتدريبات المنتخب البرازيلي

2018-06-21

كريستيانو رونالدو يحطم رقما قياسيا
كريستيانو رونالدو يحطم رقما قياسيا

2018-06-21

مونديال 2018: إسبانيا تكسر عناد إيران بهدف يتيم
مونديال 2018: إسبانيا تكسر عناد إيران بهدف يتيم

2018-06-20

الأكثر قراءة

البرتغال تطيح بالمغرب خارج مونديال 2018

البرتغال تطيح بالمغرب خارج مونديال 2018

2018-06-20
مونديال روسيا: إسرائيليون يستفزون الجمهور المغربي برفع علم إسرائيل

مونديال روسيا: إسرائيليون يستفزون الجمهور المغربي برفع علم إسرائيل

2018-06-20
بخسارة المنتخب السعودي: ثلاثة منتخبات عربية تودّع المونديال

بخسارة المنتخب السعودي: ثلاثة منتخبات عربية تودّع المونديال

2018-06-20
المقاومة تطلق 45 صاروخا على الجنوب ردا على غارات الاحتلال

المقاومة تطلق 45 صاروخا على الجنوب ردا على غارات الاحتلال

2018-06-20
اليمن: تعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية بسجون سرية للإمارات

اليمن: تعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية بسجون سرية للإمارات

2018-06-20