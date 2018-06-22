كريستيانو.. اللاعب الأسرع في مونديال 2018

أظهرت إحصائيات متعلقة بنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، أن "النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأسرع في البطولة حتى الآن".

ووصل كريستيانو إلى سرعة 33.95 كم/ساعة، في مباراة البرتغال وإسبانيا التي انتهت بتعادلهما بثلاثية لكل منهما، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وحل لاعب بيرو، لويس أدفينكولا، في المركز الثاني، بسرعة وصلت إلى 33.77 كم/ساعة، خلال الهزيمة 1-0 أمام الدانمارك.

أما صاحب المركز الثالث، فكان الكرواتي أنتي ريبيتش، حيث وصلت سرعته إلى 33.30 كم/ساعة، في مواجهة نيجيريا (2-0).