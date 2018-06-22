كريستيانو.. اللاعب الأسرع في مونديال 2018

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 10:00

كريستيانو.. اللاعب الأسرع في مونديال 2018
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: ربيع سواعد

أظهرت إحصائيات متعلقة بنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، أن "النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأسرع في البطولة حتى الآن".

ووصل كريستيانو إلى سرعة 33.95 كم/ساعة، في مباراة البرتغال وإسبانيا التي انتهت بتعادلهما بثلاثية لكل منهما، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وحل لاعب بيرو، لويس أدفينكولا، في المركز الثاني، بسرعة وصلت إلى 33.77 كم/ساعة، خلال الهزيمة 1-0 أمام الدانمارك.

أما صاحب المركز الثالث، فكان الكرواتي أنتي ريبيتش، حيث وصلت سرعته إلى 33.30 كم/ساعة، في مواجهة نيجيريا (2-0).


#كأس العالم
#مونديال 2018
#كريستيانو رونالدو
#البرتغال

من عرب 48

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