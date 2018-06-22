كم بلغ عدد الجماهير في مباريات مونديال 2018؟

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 10:10

كم بلغ عدد الجماهير في مباريات مونديال 2018؟
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان له أمس، الخميس، بعد انتهاء مباراة الدانمارك وأستراليا، أن "مباريات كأس العالم التي تستضيفها روسيا شهدت حضور أكثر من مليون متفرج حتى الآن".

ومباراة الفريقين هي رقم 21 في البطولة وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما.

وأضاف البيان "حتى الآن تم بيع أكثر من 2.6 مليون تذكرة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم مع استمرار بيع التذاكر حتى 15 تموز/يوليو المقبل (موعد المباراة النهائية)".

وتابع "في المتوسط يبلغ معدل المقاعد التي يحضر أصحابها إلى الملعب في كأس العالم 97%، فيما تم إعادة بيع أكثر من 70 ألف تذكرة".

وكانت الحالة الوحيدة الصارخة التي ظهرت فيها أعداد كبيرة من المقاعد الخالية في فوز أوروغواي 1-0 على مصر في يكاترينبورج، ولم يتم شغل 6 آلاف مقعد من بين المقاعد التي تم بيع تذاكرها لهذه المباراة.


#فيفا
#مونديال 2018
#كأس العالم
#روسيا

من عرب 48

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