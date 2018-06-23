اليوم: 3 مواجهات ساخنة في مونديال روسيا

تاريخ النشر: 23/06/2018 - 11:20

اليوم: 3 مواجهات ساخنة في مونديال روسيا
جانب من تدريب لاعبي منتخب تونس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تستكمل في وقت لاحق من اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وتجرى اليوم 3 مباريات ساخنة في البطولة الأكبر على مستوى العالم، والتي تستضيفها روسيا حتى 15 تموز/يوليو المقبل.

وستجمع المباراة الأولى بين المنتخب التونسي ونظيره البلجيكي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية، في تمام الساعة 15:00 عصرا، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وستجرى المباراة الثانية بين منتخبي كوريا الجنوبية والمكسيك على ملعب "روستوف أرينا" في مدينة روستوف على نهر الدون، في تمام الساعة 18:00 مساء، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

أما المواجهة الثالثة فستكون بين منتخبي ألمانيا والسويد على ملعب "فيشت أرينا" في مدينة سوتشي عروسة البحر الأسود، وذلك في تمام الساعة 21:00 مساء، ضمن منافسات المجموعة السادسة.


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#روسيا

من عرب 48

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