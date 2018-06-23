اليوم: 3 مواجهات ساخنة في مونديال روسيا

تستكمل في وقت لاحق من اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وتجرى اليوم 3 مباريات ساخنة في البطولة الأكبر على مستوى العالم، والتي تستضيفها روسيا حتى 15 تموز/يوليو المقبل.

وستجمع المباراة الأولى بين المنتخب التونسي ونظيره البلجيكي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية، في تمام الساعة 15:00 عصرا، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وستجرى المباراة الثانية بين منتخبي كوريا الجنوبية والمكسيك على ملعب "روستوف أرينا" في مدينة روستوف على نهر الدون، في تمام الساعة 18:00 مساء، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

أما المواجهة الثالثة فستكون بين منتخبي ألمانيا والسويد على ملعب "فيشت أرينا" في مدينة سوتشي عروسة البحر الأسود، وذلك في تمام الساعة 21:00 مساء، ضمن منافسات المجموعة السادسة.