الاتحاد الأرجنتيني يحدد مصير سامباولي قبل مواجهة نيجيريا

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن مصير مدرب منتخب "التانغو" خورخي سامباولي، في أعقاب الخلافات الأخيرة له مع كوادر الفريق.

وأكد الاتحاد الأرجنتيني، أن "سامباولي بكل تأكيد سيقود المنتخب في المباراة الحاسمة أمام نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا".

وذكرت محطة "تي واي سي سبورتس" أن سامباولي أقيل من منصبه، وأن كلاوديو تابيا رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني عقد اجتماعًا طارئًا مع الفريق أنه لن يتخذ قرارات أخرى خلال المونديال.

ولكن وفقا للمحطة ذاتها فإن تابيا عدل عن رأيه، أمس السبت.

كما أشارت "تي واي سي سبورتس" إلى أن العلاقة بين سامباولي ولاعبيه وصلت لطريق مسدود.

وبات المنتخب الأرجنتيني مهددا بقوة للخروج من دور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى منذ 16 عاما بعد التعادل مع أيسلندا 1-1، ثم الهزيمة أمام كرواتيا 3-0.