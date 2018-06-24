ماذا قال كروس بعد الهدف القاتل في شباك السويد؟

أعرب نجم منتخب ألمانيا، توني كروس، عن سعادته بالفوز الدراماتيكي على منتخب السويد بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وقال كروس عقب المباراة، إنه "بشكل عام لن نستغل الفترات التي ظهرنا بها بشكل جيد، كما لم ننجح في أخذ زمام المبادرة بالتسجيل لكننا أنهينا المباراة منتصرين".

وأضاف لاعب ريال مدريد، أنه "يجب علينا أن نستغل الكرات، مثل التي جاء منها هدفنا الأول، علينا أن نتعافى الآن، ليس لدينا الكثير من الوقت، ويجب أن نستعد للانتصار على كوريا الجنوبية".

وكان كروس قد حافظ على آمال ألمانيا في التأهل للدور التالي من المونديال، بعد تسجيله هدف الفوز في شباك السويد بالدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع.