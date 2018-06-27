لماذا رفض صلاح تسلم جائزة أفضل لاعب بمباراة السعودية؟

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 11:47

لماذا رفض صلاح تسلم جائزة أفضل لاعب بمباراة السعودية؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

رفض نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، حضور المؤتمر الصحافي وتسلم جائزة أفضل لاعب بعد اختياره رجل المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده والسعودية في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بنهائيات كأس العالم المقامة روسيا.

وفي التفاصيل، فإن "صلاح رفض استلام الجائزة المذكورة بسبب أن الشركة الراعية لها هي شركة لتصنيع الخمور، وهو ما سبق أن فعله زميله في المنتخب حارس المرمى، محمد الشناوي، الذي فاز بجائزة رجل المباراة في مواجهة أوروغواي بالجولة الافتتاحية لدور المجموعات".

ودفع امتناع الشناوي عن استلام الجائزة، الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تغيير لوائح الجائزة التي تقدم في كل مباريات المونديال، إذ يتم نزع اسم شركة الخمور من الجائزة في حال فوز لاعب مسلم بها، كما تقديم مشروبات خالية من الكحول.

ويعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النظر في واقعة عدم حضور صلاح المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة السعودية ومصر.

وقال الممثل الرسمي للفيفا لوكالة تاس "لقد حصلنا على معلومات تفيد بأن صلاح لم يحضر المؤتمر الصحافي الذي يجري فيه الإعلان عن أفضل لاعب في المباراة، وبدورنا سنتعامل مع الوضع وفقا للقواعد الحالية".

وتنص قواعد بطولة كأس العالم على ضرورة حضور المؤتمر الصحافي الذي يعقد بعد كل مباراة، مدربا المنتخبين، بالإضافة إلى أفضل لاعب في المباراة.

يشار إلى أن المنتخب المصري أنهى مشواره في البطولة الأكبر على مستوى العالم من دور المجموعات بعد تلقيه 3 هزائم آخرها أمام المنتخب السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف سجله المصري محمد صلاح.


#محمد صلاح
#مصر
#السعودية
#فيفا
#كأس العالم
#مونديال 2018
#روسيا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد المصري يحسم مصير المدرب كوبر
الاتحاد المصري يحسم مصير المدرب كوبر

2018-06-27

ماذا قال ميسي بعد تأهل الأرجنتين؟
ماذا قال ميسي بعد تأهل الأرجنتين؟

2018-06-27

الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا
الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا

2018-06-26

الأكثر قراءة

حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

2018-06-26
حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع أعلى من معدلها

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع أعلى من معدلها

2018-06-26
محمد صلاح والابتزاز السياسي..

محمد صلاح والابتزاز السياسي..

2018-06-26
الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

2018-06-26
كرواتيا تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

كرواتيا تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

2018-06-26