ماذا قال ميسي بعد تأهل الأرجنتين؟

عقب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على تأهل منتخب بلاده لأدوار خروج المغلوب بنهائيات كأس العالم 2018 بعد الفوز على نيجيريا بالنتيجة 2-1، بالقول "كانت مباراة متوازنة، سيطرنا على مجريات الشوط الأول، وتوقعت أن يتكرر نفس السيناريو في الشوط لكن ضربة جزاء نيجيريا غيرت كل شيء".

وأضاف "مع مرور الوقت بدأنا الضغط والهجوم بكل قوة حتى نجحنا في التأهل، ولم نتوقع أن نعاني بهذا الشكل".

وحذر ميسي من خطورة مواجهة منتخب فرنسا في الدور الثاني لكأس العالم، مشيرا إلى أنها لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال ميسي عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعلم أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية، لقد تابعت كل مباريات فرنسا، فهو منتخب يملك فريقا رائعا، وقدرات فردية مميزة".

وأضاف نجم البارسا "منتخب فرنسا لديه مجموعة مميزة من المدافعين ولاعبي الوسط والمهاجمين، ويمتازون بالسرعة التي تصنع الفارق، بخلاف تواجد زملائي في برشلونة عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي".