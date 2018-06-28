لوف: لا نستحق الفوز بكأس العالم مرة أخرى

عقب مدرب منتخب ألمانيا، يواكيم لوف، بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، في أعقاب الخسارة المذلة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، الليلة الماضية.

واعتبر لوف في حديثه للصحافيين، بأنه "لا يمكن تفسير ما حدث ولم يكن يستحق بلوغ دور الـ16 من مونديال روسيا.

وقال إنه "لا يمكنني تفسير ما حدث لنا. كان هناك بعض الثقة الزائدة بالنفس قبل مواجهة المكسيك. تصور البعض أنه يمكننا أن نضغط على زر لنفوز".

وأضاف المدرب الألماني "تحول الأمر إلى مأساة. يجب أن أتحمل مسؤولية ما حدث. كرة القدم الألمانية بأكملها خسرت. الفريق خسر. حققنا الكثير من الأشياء منذ 2006. دائما نتأهل إلى قبل النهائي على الأقل. يجب الاعتذار على ذلك".

وقال لوف "يجب أن نهنئ المنافس. لا نستحق الفوز باللقب مرة أخرى. لا نستحق بلوغ دور الستة عشر. كنا نريد الفوز لكننا لم نملك ما يؤهلنا لذلك".

وخرج منتخب المانشافت، بطل العالم أربع مرات، آخر مرة من الدور الأول، في نهائيات كأس العالم 1938، وكان ظلا باهتا في هذا المونديال مقارنة بالفريق الفائز بمونديال البرازيل 2014، وتذيل قائمة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وسجل هدفين فقط في ثلاث مباريات، وتلقت شباكه أربعة أهداف.