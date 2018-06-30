أمير راضي: أرجح كفة الأرجنتين والبرتغال للتأهل

تاريخ النشر: 30/06/2018 - 12:45

أمير راضي: أرجح كفة الأرجنتين والبرتغال للتأهل
المدرب أمير راضي (تصوير: وديع جبارين)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تنطلق مساء اليوم، السبت، مباريات الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، وسط ترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

وفي المباراة الأولى، يلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين على ملعب "كازان أرينا" في تمام الساعة الخامسة مساء، ثم يليها مباراة أوروغواي والبرتغال على ملعب "فيشت الأولمبي" في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعن توقعاته، قال المدرب أمير راضي، لـ"عرب 48"، إن "توقعاتي بالنسبة لمباراة الأرجنتين وفرنسا توحي إلى احتكامها لضربات الجزاء، وأنا أرجح كفة المنتخب الأرجنتيني لحسم بطاقة التأهل الأولى للدور ربع النهائي".

وأضاف "أعتقد بأن ميسي سيظهر في هذا الدور بشكل مغاير عما شاهدناه في المباريات السابقة، حتى يأخذ منتخب بلاده على عاتقه في أعقاب الانتقادات التي طالته".

وتابع أن "المنتخبين سيخوضان المباراة بحذر، وبحسب اعتقادي فإن صاحب الاستحواذ الأكبر على الكرة سيحسم التأهل لصالحه".

وعن مباراة منتخبي البرتغال وأوروغواي، ذكر أنه "في حال ظهر الأول بنفس المستوى الذي ظهر فيه بالدور الأول، فإن الفوز والتأهل سيكون من حليفه، مع الإشارة إلى أن المنتخب الأوروغواياني واجه صعوبة في الوصول إلى هذا الدور رغم سهولة المجموعة التي وقع بها".

وختم راضي بالقول إننا "سنشاهد مباراة حماسية ورائعة بين المنتخبين اللذين سيعتمدان بالأساس على اللعب الهجومي خصوصًا وأنهما يضمان من أبرز اللاعبين في الساحرة المستديرة أمثال كريستيانو رونالدو ولويس سوريز وإدينسون كافاني".


#أمير راضي
#الأرجنتين
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#أوروغواي
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#كأس العالم
#مونديال 2018
#روسيا

من عرب 48

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