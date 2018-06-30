عامر منصور: الأرجنتين وأوروغواي ستحسمان التأهل لصالحهما

يلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين مساء اليوم، السبت، على ملعب "كازان أرينا"، ضمن افتتاح مباريات الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

كما تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، مباراة بين منتخبي أوروغواي والبرتغال على ملعب "فيشت الأولمبي".

وعن توقعاته، قال اللاعب عامر منصور من مدينة الطيرة، لـ"عرب 48"، إنه "بالنسبة للمباراة الأولى بين فرنسا والأرجنتين، أعتقد بأن الأخيرة ستظهر بشكل مغاير وأفضل عما شاهدناه في المرحلة الأولى، على أن تفاجئ الأولى وتحسم التأهل لصالحها".

وأضاف أن "المنتخب الأرجنتيني يعاني من مشكلة في خط الدفاع، وفي المقابل فإن المنتخب الفرنسي يملك أفضل خط هجوم في المونديال، وبحسب توقعاتي فإن اللعب سيتمركز في خط الوسط على أن يعتمد كلا الطرفين على الهجمات المرتدة التي سيحسم من خلالها المنتخب الأرجنتيني الفوز لصالحها بنتيجة هدفين نظيفين".

أما بالنسبة لمباراة أوروغواي والبرتغال، ذكر أن "المنتخب الأول هو الوحيد الذي وصل إلى هذه المرحلة دون تلقي أي هدف في شباكه، وهذا يدل على مدى نجاعة خط الدفاع لديه، وفي المقابل فإن المنتخب البرتغالي يعتمد بالأساس على كريستيانو رونالدو الذي إذا كان في أفضل حالاته فإنه سيمنح منتخب بلاده تأهلا سهلا على حساب أوروغواي".

وأشار إلى أن "المنتخب الأوروغواياني سيشكل ضغطا على نظيره البرتغالي الذي سيعتمد في المقابل على الهجمات المرتدة".

وختم منصور بالقول إنني "على الصعيد الشخصي أرجح كفة أوروغواي للتأهل والفوز بنتيجة هدف أو هدفين دون مقابل للبرتغال".