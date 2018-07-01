أدهم شبلي: كرواتيا والدانمارك ستحتكمان للشوطين الإضافيين

تجرى مساء اليوم، الأحد، مباراتين ضمن الدور ثمن النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وستجمع المباراة الأولى بين إسبانيا وروسيا على ملعب "أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي"، أما الأخرى فسيلتقي فيها منتخبا كرواتيا والدانمارك على ملعب "نيزني نوفغورود".

وعن توقعاته، قال اللاعب أدهم شبلي، لـ"عرب 48"، إن "عامل الخبرة وقدرات اللاعبين ستحسم مباراة إسبانيا وروسيا لصالح الأولى بدون شك".

وأضاف أن "المنتخب الإسباني سيفرض سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وأنا أتوقع فوزه بهدفين نظيفين على أن يضمن بطاقة التأهل للدور ربع النهائي على حساب روسيا".

وعن مباراة كرواتيا والدانمارك، ذكر أنه "بحسب اعتقادي ستكون مباراة متكافئة الفرص لكلا الطرفين، وأنا أتوقع انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 على أن يحتكم كلاهما للشوطين الإضافيين".

وأنهى شبلي بالقول إن "المنتخب الكرواتي سيتمكن من حسم المباراة والتأهل لصالحه خلال الشوطين الإضافيين، على أن يفوز بمجموع 2-1 على نظيره الدانماركي".