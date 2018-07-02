مصطفى شيخ يوسف: خبرة البرازيل ستتغلب على المكسيك

تستكمل مساء اليوم، الإثنين، مباريات الدور ثمن النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وتجمع المباراة الأولى بين منتخبي البرازيل والمكسيك على ملعب "كوسموس أرينا"، بينما الأخرى بين منتخبي بلجيكا واليونان على ملعب "روستوف أرينا".

وعن تكهناته، قال اللاعب مصطفى شيخ يوسف، لـ"عرب 48"، إنه "بحسب توقعاتي فإن المباراة الأولى بين البرازيل والمكسيك لن تشهد أهدافا كثيرة وستنتهي إما بهدف أو اثنان ليس أكثر، وأنا لا أستبعد إمكانية لجوء المنتخبين للحسم من خلال خوض شوطين إضافيين".

وتابع أنه "بحسب توقعاتي فإن المنتخب البرازيلي سيعتمد خطة هجومية في المباراة، في المقابل سيلعب المنتخب المكسيكي بخطة دفاعية أكثر مقابل الاعتماد على الهجمات المرتدة".

وأشار إلى أن "المنتخب البرازيلي سيتغلب على نظيره المكسيكي بخبرة لاعبيه، وبالتالي أرشحه من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي".

وعن مباراة بلجيكا واليابان، ختم شيخ يوسف بالقول إن "المباراة بأكملها ستكون لصالح المنتخب البلجيكي، وأنا أتوقع أن تنتهي بتأهله وفوزه بنتيجة أكثر من هدفين في شباك المنتخب الياباني".