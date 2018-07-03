اليوم: المباراتين الأخيرتين في ثمن نهائي المونديال

تختتم مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وتنطلق المباراة الأولى لهذا اليوم عند الساعة الخامسة مساء بين منتخبي السويد وسويسرا على ملعب "كريستوفسكي"، أما الأخرى فستجمع بين منتخبي كولومبيا وإنجلترا على ملعب "أنكريت أرينا" في تمام الساعة التاسعة مساء.

وستتصارع المنتخبات الأربعة المذكورة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي من مونديال روسيا.

وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة للدور الثالث من البطولة الأكبر على مستوى العالم كل من أوروغواي، فرنسا، البرازيل، بلجيكا، روسيا وكرواتيا.