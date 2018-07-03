نيمار يحقق تفوقا على كريستيانو وميسي

حقق النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، تفوقا على النجمين الآخرين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في نهائيات كأس العالم.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "الهدف الذي أحرزه نيمار في مرمى المكسيك خلال مباراة دور ثمن النهائي، رفع به رصيده إلى 6 أهداف في المونديال من 38 محاولة".

وأضافت أن ميسي وصل إلى نفس الحصيلة من الأهداف بعد 67 تسديدة، يليه كريستيانو رونالدو بعد 74 تسديدة.

ولفتت إلى أن الهدف الذي سجله نيمار في المكسيك يعد الأول له مع البرازيل في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بينما عجز ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على تسجيل الأهداف في الأدوار الإقصائية في 4 مشاركات بالمونديال مع منتخبي الأرجنتين والبرتغال.