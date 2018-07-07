للمرة الرابعة تواليا: كأس العالم من نصيب أوروبا

تاريخ النشر: 07/07/2018 - 11:19

للمرة الرابعة تواليا: كأس العالم من نصيب أوروبا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

بعد إقصاء منتخبي البرازيل وأوروغواي عن قارة أميركا الجنوبية من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بات لقب النسخة الحالية في طريقه لأحد المنتخبات الأوروبية بشكل رسمي.

وتأهل كل من منتخبي فرنسا وبلجيكا إلى الدور نصف النهائي من البطولة الأكبر على مستوى العالم، على أن يتحدد هوية المنتخبين الآخرين خلال اليوم من بين منتخبات روسيا وكرواتيا وإنجلترا والسويد.

وبالتالي، فإن لقب المونديال لن يغيب عن قارة أوروبا للمرة الرابعة على التوالي، حيث كانت البداية في مونديال 2006 بتتويج إيطاليا، تلاه فوز إسبانيا بنسخة 2010، بعدها ألمانيا بنسخة 2014.

وتعتبر قارة أوروبا أكثر قارات العالم تتويجا بالبطولة بإجمالي 11 لقبا، بفارق لقبين عن قارة أميركا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق لقارات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) وأفريقيا وآسيا التتويج باللقب العالمي من قبل.


#كأس العالم
#مونديال 2018
#فرنسا
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#كرواتيا
#إنجلترا
#السويد
#أوروبا

من عرب 48

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