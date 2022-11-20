مونديال قطر: الإصابة تقضي على آمال بنزيمة ومنتخب فرنسا

عرب ٤٨ / أ ف ب

تعرّضت محاولة فرنسا للدفاع عن لقبها في كأس العالم لكرة القدم لصفعة موجعة مع الإعلان في وقت متأخر، السبت، عن انسحاب مهاجمها المخضرم كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم، من مونديال قطر 2022 لإصابة بفخذه.

وكان هداف ريال مدريد الإسباني البالغ 34 عاما يعاني من الإصابة منذ فترة وخاض أقل من نصف ساعة في المباريات الست الأخيرة لناديه قبل كأس العالم.

وشارك، السبت، للمرة الأولى في تمارين فرنسا، بطلة مونديال روسيا 2018، لكنه أجبر على الخروج من ملعب السد للخضوع لفحوص طبية.

وقال الاتحاد الفرنسي في وقت لاحق إن الإصابة "تتطلب فترة للتعافي تصل إلى ثلاثة أسابيع"، ليفقد حظوظه بالمشاركة في المونديال الذي ينطلق الأحد ويمتد حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكتب اللاعب في حسابه على "إنستغرام": "لم أستسلم في حياتي أبدا، لكن الليلة يجب أن أفكّر في الفريق كما فعلت دوما. المنطق يفرض علي ترك مكاني لشخص يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم جيدة".

ونقل الاتحاد الفرنسي عن المدرب ديدييه ديشامب "أنا حزين جدا لكريم الذي كانت كأس العالم هدفا مهما بالنسبة له".

وتابع "رغم الضربة الكبيرة الجديدة لفرنسا، لدي كل الثقة بتشكيلتي. سنقوم بكل ما في وسعنا لنرتقي إلى التحدي الذي ينتظرنا".

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها بعد غد، الثلاثاء، ضد أستراليا في نسخة قطر 2022.

بالإضافة إلى بنزيمة، تستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الإصابات ومن دون الكثير من الكوادر المهمة مثل بول بوغبا، نغولو كانتي، مايك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو.

وبعد غياب هداف ريال مدريد الإسباني عن المباريات منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي لإصابة بفخذه، شارك السبت في التمارين الجماعية للمرة الأولى منذ تجمع الفريق في كليرفونتين الإثنين الماضي.

ولم يلعب بنزيمة سوى نصف ساعة أمام سلتيك غلاسكو الإسكتلندي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، منذ خوضه الدقائق التسعين للمرة الأخيرة في 19 تشرين الأوّل/أكتوبر في الدوري الإسباني.

بعد ثلاثة أيام، تحدث النادي المدريدي عن "إجهاد عضلي في عضلات الفخذ في الساق اليسرى" بشأن المهاجم الذي كان قد توج للتو بالكرة الذهبية وغادر للراحة في اللقاء التالي.

وبرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال غياب مهاجمه، قائلا "أفضل خسارة (الكرواتي لوكا) مودريتش أو بنزيمة لمباراة بدلا من شهر"، معتقدا أن مكوث الفرنسي في العيادة الطبيّة لن يدوم كثيرا، قبل أن تتبدل كلماته في نهاية تشرين الاوّل/أكتوبر.