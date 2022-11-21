في أول أيام كأس العالم: مترو الدوحة ينقل أكثر من 560 ألف مشجع

وصل عدد الركاب الإجمالي الذين استخدموا شبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل، أمس، الأحد، مع انطلاق أول أيام بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى أكثر من نصف مليون راكب، بحسب ما أعلنت شركةُ سكك الحديد القطرية (الرّيل)، اليوم الإثنين.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها شركةُ سكك الحديد القطرية في تغريدة على حسابها في "تويتر"، بلغ العدد الإجمالي لمستخدمي مترو الدوحة وترام لوسيل أمس 566,866 راكبا، بواقع 544,962 راكبا للمترو و21,906 ركاب للترام، وكانت أكثر المحطات التي شهدت إقبالا هي "سوق واقف" و"الخليج الغربي" و"مركز المعارض".

وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية، عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، أنَ استعدادات الشركة لاستقبال مشجعي كأس العالم زادت عدد قطارات المترو من 75 قطارًا إلى 110 قطارات.

بلغ العدد الإجمالي لمستخدمي مترو الدوحة وترام لوسيل أمس 566.868 راكبا، بواقع 544.962 للمترو و 21.906 للترام.. نرحب بالعالم على متن شبكاتنا!#ننقل_العالم pic.twitter.com/aDjKaFjmiq — Qatar Rail (@QatarRail) November 21, 2022

وتتألف شبكة مترو الدوحة من الخط الأحمر، والخط الاخضر، والخط الذهبي، وتشمل 37 محطة، بالإضافة إلى 18 تراما، وترتبط مباشرة مع خمسة ملاعب مونديالية، فيما ستخصص للملاعب الثلاثة الأخرى حافلات لنقل الجماهير.

وفي ما يتعلق بوتيرة انطلاق الخطوط، قلصت الشركة المدة بين قطار وآخر من 5 دقائق إلى 165 ثانية في جميع الخطوط، ما يتيح زيادة ومضاعفة السعة الاستيعابية في خطوط المترو الثلاثة.

ويتمكن حاملو بطاقات "هيا" الخاصة بدخول قطر خلال فترة المونديال وبطاقة "تذاكر الملاعب"، من التنقل بالمترو والترام مجانا خلال فترة البطولة، وسط توقعات بأن يزور قطر خلال فترة المونديال أكثر من 1.2 مليون شخص من أنحاء العالم.

وفي أيار/ مايو 2019، فتح مترو الدوحة أبوابه للركاب، مع تدشين أول خطوطه في العاصمة القطرية، قبل نحو ثلاث سنوات ونصف سنة من استضافة مونديال 2022.

ويمتد الخط الأحمر من استاد الوكرة إلى استاد لوسيل، وهما من الأماكن التي ستستضيف مباريات خلال كأس العالم. كما يتصل الخط البالغ طوله أكثر من 40 كيلومترا بمطار حمد الدولي في وسط المدينة.

وينظر إلى "مترو الدوحة" على أنّه مشروع ضخم حتى بمعايير قطر الغنية بالغاز والنفط والتي تشهد مشاريع بنية تحتية كبيرة. ويفضل المسؤولون في شركة السكك الحديد، الذين كانوا قد تحدثوا لوكالة "فرانس برس"، وصف "مترو الدوحة" بأنه أحد أكبر المشاريع الهندسية في العالم، بدل اعتباره المشروع الأكبر.

وأحد أهداف إقامة مشروع "مترو الدوحة" هو تقليل اعداد السيارات في شوارع العاصمة بنحو 190 الف سيارة يوميا واستخدام القطريين للمترو والاستغناء عن سياراتهم، كما هي الحال في مدن اخرى مجاورة.