مباريات اليوم الثاني من مونديال قطر

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 09:38

مباريات اليوم الثاني من مونديال قطر
تدريبات المنتخب الإنجليزي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تجرى اليوم، الإثنين، ثلاث مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثانية، في اليوم الثاني على انطلاق مونديال قطر بنسخة أولى على أرض عربية.

وفي المباراة الأولى لهذا اليوم، يواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيران عند الساعة الثالثة بتوقيت القدس (13:00 بتوقيت غرينتش)، على استاد خليفة الدولي.

نظرة حول مباراة إنجلترا وإيران (أ ف ب)

ويلعب المنتخب الإنجليزي ونظيره الإيراني ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من نظيريهما الأميركي والويلزي.

ثم بعدها، يلاقي منتخب السنغال نظيره منتخب هولندا عند الساعة السادسة بتوقيت القدس (16:00 بتوقيت غرينتش) على استاد الثمامة.

نظرة حول مباراة هولندا والسنغال (أ ف ب)

ويتنافس المنتخبان ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من قطر والإكوادور.

وختام مباريات هذا اليوم ستكون بمواجهة الولايات المتحدة الأميركية وويلز عند الساعة التاسعة بتوقيت القدس (19:00 بتوقيت غرينتش) على استاد أحمد بن علي.

ويخوض المنتخبان البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من نظيريهما الإيراني والإنجليزي.

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