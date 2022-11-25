مونديال قطر: إنجلترا تقع بكمين التعادل أمام أميركا

تاريخ النشر: 25/11/2022 - 22:56

مونديال قطر: إنجلترا تقع بكمين التعادل أمام أميركا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

وقع المنتخب الإنجليزي بكمين التعادل أمام نظيره الأميركي بدون أهداف لكليهما، مساء الجمعة، في المباراة التي جرت على استاد "البيت" ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

ويلعب إلى جانبهما في المجموعة الثانية كل من منتخبي إيران وويلز اللذين انتهت المباراة بينهما في وقت سابق اليوم بفوز المنتخب الإيراني بهدفين نظيفين.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

انتهى الشوط الأول بين المنتخبين من دون أي تغيير على النتيجة، إذ وصل الطرفان إلى عدة فرص تهديفية إلا أنها لم تترجم بالأخير إلى أهداف.

أحداث الشوط الثاني:

لم يحدث أي تغيير عما بدت عنه المباراة، وإلى جانب غياب الأهداف خلت مجريات المباراة من أي إنذار يذكر ولم ترتق المباراة إلى المستوى المطلوب خصوصًا من جانب المنتخب الإنجليزي.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب إنجلترا: جوردان بيكفورد، كيران تريبييه، هاري ماغواير، جون ستونز، لوك شاو، ديكلان رايس، جود بيلينغهام، مايسون مونت، بوكايو ساكا، رحيم سترلينغ، هاري كين.

منتخب الولايات المتحدة: مات تيرنر، سيرجينو ديست، ووكر زيميرمان، أنتوني روبنسون، تيم ريم، تايلر أدامز، يونس موسى، ويستون ماكيني، كريستيان بوليسيتش، هاجي رايت، تيموثي وياه.

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#مباراة إنجلترا وأميركا

مونديال قطر: إنجلترا تقع بكمين التعادل أمام أميركا

مونديال قطر: إنجلترا تقع بكمين التعادل أمام أميركا

مونديال قطر: إنجلترا تقع بكمين التعادل أمام أميركا

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