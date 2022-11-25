مونديال قطر: هولندا والإكوادور تتعادلان وتؤجلان حسم التأهل

افترق منتخبا هولندا والإكوادور بالتعادل بنتيجة هدف لكل منهما على استاد "خليفة الدولي"، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم المنتخب الهولندي بهدف، ثم خلال مجريات الشوط الثاني تمكن المنتخب الإكوادوري من العودة إلى المباراة بهدف التعادل.

ويلعب في المجموعة الأولى إلى جانبهما كل من منتخبي قطر والسنغال اللذين انتهت المباراة بينهما بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 5: هدف مبكر لمنتخب هولندا سجله اللاعب كودي جاكبو.

دقيقة 45+3: إلغاء هدف لمنتخب الإكوادور بداعي التسلل.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 49: منتخب الإكوادور يحرز هدف التعادل بواسطة لاعبه إينير فالنسيا.

دقيقة 57: بطاقة صفراء للاعب منتخب الإكوادور جيجسون مينديز.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب هولندا: أندريس نوبيرت، جورين تيمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دينزل دومفريس، فرينكي دي يونغ، نيون كويمينترز، دالي بليند، ديفي كلاسين، كودي جاكبو، ستيفن بيرجوين.

منتخب الإكوادور: هرنان جالينديز، جاكسون بوروزو، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، بيرفيس إستوبينيان، جيجسون مينديز، أنجيلو يريكيادو، موسيس كايسيدو، غونزالو بلاتا، إينير فالنسيا، ميشيل إسترادا.