مونديال قطر: السعودية تخسر صدارة المجموعة لبولندا

خسر منتخب السعودية أمام نظيره منتخب بولندا بهدفين دون مقابل، السبت، على استاد "المدينة التعليمية" ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على الأرجنتين، فيما رفع المنتخب البولندي رصيده إلى 4 نقاط وهو يتصدر المجموعة.

ويلعب إلى جانبهما في المجموعة الثالثة كل من منتخبي الأرجنتين والمكسيك.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 15: بطاقة صفراء للاعب منتخب بولندا جاكوب كيويور.

دقيقة 16: بطاقة صفراء للاعب منتخب بولندا ماتي كاش.

دقيقة 19: بطاقة صفراء للاعب منتخب بولندا اركاديوز ميليك.

دقيقة 20: بطاقة صفراء للاعب منتخب السعودية عبد الإله المالكي.

دقيقة 39: منتخب بولندا يفتتح التسجيل بهدف بواسطة لاعبه بيوتر زيلينسكي.

دقيقة 45: بطاقة صفراء للاعب منتخب السعودية عبد الإله علي العمري.

دقيقة 45: ضربة جزاء ضائعة احتسبها الحكم لمنتخب السعودية نفذها اللاعب سالم الدوسري.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 82: هدف ثان لمنتخب بولندا عن طريق اللاعب روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة المنتخبين:



منتخب السعودية: محمد العويس، محمد البريك، علي البليهي، عبد الإله العمري، سعود عبد الحميد، سامي النجعي، عبد الإله المالكي، محمد كنو، سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان.



منتخب بولندا: تشيزني، بيريشينسكي، كميل جليك، جاكوب كيويور، ماتي كاش، بيليك، كريتشوفياك، فرانكوفيسكي، زيلينسكي، روبرت ليفاندوفسكي، ميليك.