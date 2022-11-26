مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

تاريخ النشر: 26/11/2022 - 16:10

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

خسر المنتخب التونسي مباراته، اليوم السبت، أمام أستراليا، مما يعقّد مهمتها بعبور مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد منتخب تونس عند نقطة واحدة وهو يتذيل ترتيب المجموعة، في حين يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 23: هدف لمنتخب أستراليا بواسطة اللاعب ميتشيل دوك.

دقيقة 26: بطاقة صفراء للاعب منتخب تونس عيسى العيدوني.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 64: بطاقة صفراء للاعب منتخب تونس علي العابدي.

دقيقة 90: بطاقة صفراء للاعب منتخب تونس فرجاني ساسي.

تشكيلة المنتخبين:


منتخب تونس: أيمن دحمان، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، محمد دراجر، علي العابدي، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، نعيم السليتي، يوسف المساكني، عصام الجبالي.

منتخب أستراليا: مات رايان، هاري سوتار، كاي رولز، فران كاراتشيتش، عزيز بهيتش، آرون موي، جاكسون إرفاين، رايلي ماكجري، كريج جودوين، ماثيو ليكي، ميتشل ديوك.

بودكاست عرب 48

#مونديال قطر 2022
#تونس
#أستراليا
#مباشر

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

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