تحليل خاص | فوز "التانغو".. هل يبشر الأداء بوصوله بعيدا في المونديال؟

تشكيلة المنتخبين

بدأ المنتخب الأرجنتيني اللِّقاء بخطَّة 4-2-3-1، إيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى؛ غونزالو مونتييل، أوتامندي، ليساندرو مارتينيز وماركوس أكونيا في خطّ الدِّفاع؛ في المحور تواجد كلّ من رودريغو دي بول وغويدو رودريغيز؛ في المقدِّمة تواجد كل من أنخيل دي ماريّا، ليونيل ميسي وماك اليستير خلف المهاجم لاوتارو مارتينيز.

بدأ المنتخب المكسيكي اللِّقاء بخطَّة 5-3-2؛ جيجي اوتشوا في حراسة المرمى؛ ثلاثي دفاعي مكوَّن من سيزار مونتيس، نيستور أراوخو وهوغو مورينو؛ كيفين ألفاريز وخيسوس غالاردو أظهرة؛ هكتور هيريرا، غواردادو ولويس تشافيز في الوسط؛ وفي المقدِّمة تواجد هيرفينغ لوزانو وأليكسيس فيغا.

الشَّوط الأوَّل

بدأ المنتخب المكسيكي اللِّقاء بضغط عال منع لاعبي المنتخب الأرجنتيني من بناء اللَّعب بسهولة وسلاسة؛ دي بول بطيء في بناء اللَّعب وخسر الكثير من الكرات، ولاعبو المنتخب المكسيكي خلقوا كثافة عدديِّة في نصف ملعب الأرجنتين.

عند الدَّقيقة 24، ولحل الكثافة التي صنعها لاعبو المنتخب المكسيكي في وسط الملعب غيَّر سكالوني مدرِّب المنتخب الأرجنتيني خطَّة اللَّعب إلى 4-4-2 وجد المنتخب الأرجنتيني الحلول من الأطراف عندما بدأت الأظهرة بالمساندة الهجوميَّة وتوجُّه دي بول للطَّرف الأيمن تزامنًا مع اختراق دي ماريا عمق الملعب ومحاولة بناء اللعب من الأطراف ومن العمق. بدأ لاعبو التّانغو بالسَّيطرة على المباراة، لكَّنها سيطرة سلبيَّة دون تشكيل أي خطورة على المرمى المكسيكي.

الشَّوط الثّاني

بدأ الشَّوط الثّاني بسيطرة أرجنتينيَّة وضغط أرجنتيني عالي، تزامنًا مع تراجع واضح للاعبي المنتخب المكسيكي، فأصبحوا يدافعون بخطّ دفاع منخفض، وفعلًا جاء ذلك بنتيجة في الدَّقيقة 64 بعد تسديدة أرضيَّة زاحفة من خارج منطقة الجزاء استقرَّت بالمرمى المكسيكي.

بعد الهدف الأرجنتيني تراجع المنتخب الأرجنتيني قليلًا لكنَّه بقي مسيطرًا على اللَّعب ولم يستطع لاعبو المكسيك تهديد مرمى المنتخب الأرجنتيني.

في الدَّقيقة 66 أخرج مدرب المكسيك الظَّهير ألفاريز وأدخل مكانه المهاجم راؤول خيمينيز، فتراجع المنتخب الأرجنتيني تمامًا وبدأ بالاعتماد على الهجمات المرتدَّة، إلى أن جاءت الدَّقيقة 88 وسجَّلت الأرجنتين هدفها الثّاني الرّائع عن طريق إنزو فيرنانديز ويطلق رصاصة الرَّحمة على المنتخب المكسيكي.

نقاط تحليليَّة

* بهذا الفوز للمنتخب الأرجنتيني تشتعل المنافسة في هذه المجموعة حيث أنَّه في الجولة القادمة والأخيرة، المنتخب الذي يفوز سيتأهل للدَّور القادم.

* رودريغو دي باول كان سيِّئًا جدًا على الصَّعيدين الدِّفاعي والهجومي، سوء تغطية، بناء لعب بطيء وخسارة الكثير من الكرات.

* ليونيل ميسي وحده قادر على حمل المنتخب الأرجنتيني على ظهره والذَّهاب به بعيدًا في هذه البطولة، لكن حتّى الآن أداء المنتخب الأرجنتيني غير مبشِّر إطلاقًا، وليس هناك علامات أنَّ هذا المنتخب بإمكانه الذَّهاب بعيدًا في هذه البطولة.

* التَّراجع غير المبرَّر للمنتخب المكسيكي كان له أثر كبير بهذه الخسارة.

* في الشَّوط الأوَّل كان المنتخب الأرجنتيني سيئا جدًا، كان منتخب مفكَّك وسيَّر المنتخب المكسيكي هذا الشوط كما أراد، فأبعد المنتخب الأرجنتيني عن منتصف ملعب المكسيك، وحاولت الأرجنتين تدوير الكرة في نصف ملعبها.

* تبديلات سكالوني أفادت المنتخب الأرجنتيني وهي التي جلبت الفوز لإدخال إنزو أوَّلًا حيث حرَّر خط الوسط تمامًا، إدخال ألفاريز سهَّل عمليَّة بناء الهجمة حيث كان يعود لخط الوسط لاستقبال الكرة ومحاولة بناء الهجمة من الأطراف ومن العمق، ثمَّ أخيرًا إقحام مولينا الذي بدخوله حرَّر دي ماريا تمامًا وأصبح نشطا أكثر.

رجل المباراة

بتسجيله هدف وتمريرته الحاسمة في الهدف الثّاني يستحق ليو ميسي لقب رجل المباراة بكلّ تأكيد.