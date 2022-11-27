مباريات اليوم في مونديال قطر

تاريخ النشر: 27/11/2022 - 09:55

مباريات اليوم في مونديال قطر
تدريبات منتخب المغرب (Gettyimages)
عرب ٤٨

تجرى اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وفي المجموعة الخامسة، يتصدر منتخب إسبانيا الترتيب برصيد 3 نقاط يليه منتخب اليابان بنفس عدد النقاط ثم منتخبي ألمانيا وكوستاريكا من دون نقاط.

وفي المجموعة السادسة، يتصدر منتخب بلجيكا الترتيب برصيد 3 نقاط يليه منتخبي المغرب وكرواتيا بنقطة لكل منهما وأخيرا كندا برصيد خال من النقاط.

وفيما يلي مباريات اليوم بتوقيت القدس:

12:00 اليابان – كوستاريكا (استاد أحمد بن علي).

15:00 بلجيكا – المغرب (استاد الثمامة).

18:00 كرواتيا – كندا (استاد خليفة الدولي).

21:00 إسبانيا – ألمانيا (استاد البيت).

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مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

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