مونديال قطر: كوستاريكا تهزم اليابان وتعقد حسابات المجموعة

فاز منتخب كوستاريكا على نظيره منتخب اليابان بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل المنتخبين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن المنتخب الكوستاريكي من حسم المباراة لصالحه.

وحصد منتخب كوستاريكا أول 3 نقاط له وهو يحتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، في حين تجمد رصيد منتخب اليابان عند 3 نقاط أيضا وهو يحتل المركز الثاني.

وتضم المجموعة الخامسة أيضًا كل من منتخبي إسبانيا وألمانيا اللذين سيلتقيان في ختام مباريات اليوم.

أحداث الشوط الأول:

12:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 42: بطاقة صفراء للاعب منتخب كوستاريكا أنتوني كونتريرز.

دقيقة 44: بطاقة صفراء للاعب منتخب اليابان ميكي ياماني.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 62: بطاقة صفراء للاعب منتخب كوستاريكا سيلسو بورجيس.

دقيقة 70: بطاقة صفراء للاعب منتخب كوستاريكا فرانشيسكو كالفو.

دقيقة 81: هدف لمنتخب كوستاريكا سجله اللاعب كيشير فولر.

دقيقة 84: بطاقة صفراء للاعب منتخب اليابان كو إيتاكورا.

دقيقة 90: بطاقة صفراء للاعب منتخب اليابان واتارو إيندو.