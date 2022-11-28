مباريات اليوم التاسع في مونديال قطر

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022 في اليوم التاسع من مونديال قطر، حيث تقام، اليوم الإثنين، أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين السابعة والثامنة.

الكاميرون وصربيا

يفتتح اليوم التاسع من مونديال قطر بالمجموعة السابعة بمواجهة تجمع بين منتخبي الكاميرون وصربيا، عند الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 12 بتوقيت القدس.

وسيخوض منتخبا الكاميرون وصربيا مباراة الفرصة الأخيرة، عندما سيلتقيان في ملعب الجنوب، وطموحهما المشترك هو تحقيق أول 3 نقاط من أجل البقاء في المنافسة.

غانا وكوريا الجنوبية

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الثامنة، ويلعب فيها غانا مباراة صعبة للغاية أمام كوريا الجنوبية.

وستقام هذه المباراة في الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثالثة بتوقيت القدس، وسيحتضنها ملعب المدينة التعليمية.

سيخوض منتخب غانا، مباراة الفرصة الأخيرة عندما سيلاقي كوريا الجنوبية، في قمة أفريقية-آسيوية من العيار الثقيل، وكل طموح زملاء أندري آيو هو تكريس الأداء القوي الذي ظهروا به أمام البرتغال وتحقيق أول 3 نقاط لهم في هذه البطولة.

غير أن طريق ممثل القارة الأفريقية لن يكون مفروشا بالورود، خاصة بعد الأداء القوي الذي ظهر به منتخب كوريا الجنوبية في المباراة السابقة أمام أوروغواي، والذي أجبروا فيه زملاء سواريز على التعادل.

البرازيل وسويسرا

المباراة الثالثة، نعود فيها إلى المجموعة السابعة، حيث سنكون على مباراة مثيرة للاهتمام بين البرازيل وسويسرا، في السادسة مساء بتوقيت القدس، في المباراة التي تقام على ملعب "974"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.

يدخل "راقصو السامبا" المباراة وهم يفتقدون خدمات نجمهم نيمار، الذي تعرض لإصابة في الرباط الجانبي لكاحل القدم، خلال مواجهة صربيا، والتي تسببت في عدم إكماله اللقاء، وقد أظهرته الكاميرات وهو يبكي على مقاعد البدلاء.

وفي الجهة المقابلة، يطمح منتخب سويسرا، الذي يشارك للمرة الـ12 في المونديال، للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من آماله في الصعود للأدوار الإقصائية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بالمونديال، وذلك قبل لقائه المرتقب مع صربيا في ختام دور المجموعات.

البرتغال وأوروغواي

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم التاسع في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الثامنة، وستجمع بين منتخبي البرتغال وأوروغواي. في التاسعة مساء بتوقيت القدس، في المباراة التي تقام على ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.

ويسعى كريستيانو رونالدو إلى حسم بطاقة تأهل بلاده إلى ثمن نهائي مونديال قطر، من خلال الفوز على أوروغواي في مواجهة ثأرية لـ"سيليساو" أوروبا، بعد فوزها المثير في المباراة الأولى أمام غانا 3-2.

وستكون المواجهة ثأرية لأبطال أوروبا 2016 الذين ودعوا نهائيات 2018 من ثمن النهائي على يد أوروغواي بهدف لـ"بيبي" مقابل هدفين لـ"كافاني".