مونديال قطر: تعادل مثير بين الكاميرون وصربيا بثلاثية لكليهما

افترق منتخبا الكاميرون وصربيا بتعادل مثير بثلاثية لكل منهما، اليوم الإثنين، على استاد "الجنوب" ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

وبهذا التعادل حصد كلا المنتخبين نقطتهما الأولى في المونديال وهما يبتعدان بفارق نقطتين عن المتصدر والوصيف، مع تبقي جولة أخيرة على دور المجموعات.

وتضم المجموعة نفسها كل من منتخبي البرازيل وسويسرا اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم.

أحداث الشوط الأول:

12:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 24: بطاقة صفراء للاعب منتخب الكاميروني نيكولاس نكولو.

دقيقة 28: هدف لمنتخب الكاميرون بواسطة اللاعب جان شارل كاستيليتو.

دقيقة 32: بطاقة صفراء للاعب منتخب الكاميرون كريستيان باسوغوغ.

دقيقة 45: منتخب صربيا يدرك هدف التعادل بواسطة اللاعب ستراهينيا بافلوفيتش.

دقيقة 45+2: هدف ثان لمنتخب صربيا أحرزه اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 53: منتخب صربيا يسجل هدفا ثالثا عن طريق اللاعب ألكسندر ميتروفيتش.

دقيقة 64: منتخب الكاميرون يقلص الفارق بهدف ثان أحرزه اللاعب فينسيت أبو بكر.

دقيقة 66: منتخب الكاميرون يحرز هدف التعادل بواسطة اللاعب إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

دقيقة 90: بطاقة صفراء للاعب منتخب صربيا نيكولا ميلنكوفيتش.

تشكيلة المنتخبين

منتخب الكاميرون: ديفيز ايباسي، نيكولاس نيكولو، فاي كولينز، جان كاستليتو، نوهو تولو، أنجويسا أندريه، كوندي بيبير، مارتن هونجلا، كارل توكو إيكامبي، ماكسيم تشوبو موتينج، بريام مبيومو.

منتخب صربيا: فانيا ميلينكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش، نيكولا ميلينكوفيتش، ميلوس فيليكوفيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش، أندريا زيفكوفيتش، ساسا لوكيتش، فيليب كوستيتش، سيرجي ميلينكوفيتش، ألكسندر ميتروفيتش، دوسان تاديتش.