مونديال قطر: أميركا تقصي إيران وتبلغ ثمن النهائي

أقصى منتخب الولايات المتحدة الأميركية نظيره إيران من مونديال قطر بعد الفوز عليه بهدف يتيم، مساء الثلاثاء، على استاد "الثمامة" ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وحسم المنتخب الأميركي المباراة والتأهل من الشوط الأول، فيما شهد الشوط الثاني عدة فرص تهديفية للمنتخبين إلا أنها لم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وسيلاقي المنتخب الأميركي وصيف المجموعة الثانية في الدور ثمن النهائي متصدر المجموعة الأولى المنتخب الهولندي.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 39: هدف لمنتخب أميركا سجله اللاعب كريستيان بولسيتش.

دقيقة 43: بطاقة صفراء للاعب أميركا تايلر آدمز.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 76: بطاقة صفراء للاعب منتخب إيران ماجد حسيني.

دقيقة 84: بطاقة صفراء للاعب منتخب إيران حسين كناني.

تشكيلة المنتخبين

منتخب إيران: علي بيرانفارد، مرتضى بورنحاجي، محمدي ميلاد، ماجد حسيني، رامين رازيان، سعيد عزت الله، أحمد نور الله، علي جولزاده، إحسان حاج صافي، مهدي طارمي، سردار ازمون.

منتخب أميركا: مات تيرنر، أنتوني روبنسون، سيرجينو ديست، تيم ريم، فيكرز كاميرون، تايلر آدامز، ويستون ماكيني، كريستيان بوليستش، موسى يونس، جوش سارجنت، تيموتي وياه.