مباشر | مونديال قطر: الإكوادور (0-0) السنغال

يلتقي منتخبا الإكوادور والسنغال مساء، الثلاثاء، على استاد "خليفة الدولي" ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويحتل المنتخب الإكوادوري المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى، في حين يحتل المنتخب السنغالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويتنافس المنتخبان على التأهل إلى الدور ثمن النهائي إلى جانب هولندا صاحبة المركز الأول (4 نقاط) التي ستواجه منتخب قطر في الوقت نفسه.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

تشكيلة المنتخبين

منتخب السنغال: إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبس، يوسف سبالي، إدريسا جايبه، بابي جاييه، باث سييس، إسماعيلا سار، ليمان نداي، بواليا ديا.

منتخب الإكوادور: هيرنان جالنديز، فيليكس توريس، بيير هينكابي، بيريفس إستوبينيان، أنجلو بريكادو، الآن فرانكو، بلاتا جونزالو، موسيس كايسيدو، كارلوس جيريزو، ميشيل استرادا، إينر فالنسيا