مباريات اليوم في مونديال قطر

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 09:46

مباريات اليوم في مونديال قطر
(Gettyimages)
عرب ٤٨

تجرى اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وفي المجموعة الثالثة، تتنافس منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا والأرجنتين على بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وفي المجموعة الرابعة، تتنافس منتخبات أستراليا والدانمارك وتونس على بطاقتي الصعود إلى الدور ثمن النهائي.

مباريات اليوم بتوقيت القدس:

17:00 أستراليا – الدانمارك (استاد الجنوب)

17:00 تونس – فرنسا (استاد المدينة التعليمية)

21:00 السعودية – المكسيك (استاد لوسيل)

21:00 بولندا – الأرجنتين (استاد 974)

بودكاست عرب 48

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مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

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