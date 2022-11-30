مونديال قطر: أستراليا تهزم الدانمارك وتحصد بطاقة التأهل

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 19:04

مونديال قطر: أستراليا تهزم الدانمارك وتحصد بطاقة التأهل
(Gettyimages)
عرب ٤٨

بلغ منتخب أستراليا الدور ثمن النهائي بعد فوزه على منتخب الدانمارك بهدف يتيم، مساء الأربعاء، على استاد "الجنوب" ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل المنتخبين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن منتخب أستراليا من إحراز الهدف وحسم المباراة والتأهل لصالحه.

وضمن المنتخب الأسترالي وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ليرافق المنتخب الفرنسي المتصدر إلى الدور ثمن النهائي.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 4: بطاقة صفراء للاعب منتخب أستراليا عزيز بيهيش.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 57: بطاقة صفراء للاعب منتخب أستراليا ميلوس ديجينيك.

دقيقة 60: هدف لمنتخب أستراليا سجله اللاعب ماثيو ليكي.

دقيقة 75: بطاقة صفراء للاعب منتخب الدانمارك روبير سكوف.

تشكيلة المنتخبين

منتخب الدانمارك: كاسبر شمايكل، يواكيم مايلي، أندرياس كريستنسن، يواكيم أندريسن، كريستيان راسموس، كريستيان إريكسن، أندريس أولسن، ماتياس يانسن، إيميلي هويبرج، جاسبر ليندستورم، مارتن برايثوايت.

منتخب أستراليا: ماثيو ريان، هاري سوتار، ميلوس ديجينيك، كاي رولز، عزيز بيهيتش، ريلي ماكجراي، آرون موي، جاكسون إيرفين، كرايج جودوين ماثيو لاكي، ميتشيل دوك.

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مونديال قطر: أستراليا تهزم الدانمارك وتحصد بطاقة التأهل

مونديال قطر: أستراليا تهزم الدانمارك وتحصد بطاقة التأهل

مونديال قطر: أستراليا تهزم الدانمارك وتحصد بطاقة التأهل

مونديال قطر: أستراليا تهزم الدانمارك وتحصد بطاقة التأهل

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