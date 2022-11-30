مباشر | مونديال قطر: السعودية (0-0) المكسيك

يلتقي منتخبا السعودية والمكسيك مساء، الأربعاء، على استاد "لوسيل" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، في حين يتذيل المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتضم المجموعة نفسها كل من منتخبي بولندا والأرجنتين.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 15: بطاقة صفراء للاعب منتخب المكسيك إديسون ألفاريز.

تشكيلة المنتخبين

منتخب السعودية: محمد العويس، علي البليهي، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، محمد كنو، علي الحسن، سعود عبد الحميد، سلطان الغنام، سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان.

منتخب المكسيك: جيريمو أوتشوا، سيزار مونتيس، إديسون الفاريز، هيكتور مورينو، خيسوس جارالادو، جورجي سانشيز، لويس تشافيز، أوربلين بييندا، هنري مارتن، هيرفينج لوزانو، أليكسيس فيجا.