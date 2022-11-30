مباشر | مونديال قطر: بولندا (0-0) الأرجنتين

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 21:27

مباشر | مونديال قطر: بولندا (0-0) الأرجنتين
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا بولندا والأرجنتين مساء، الأربعاء، على استاد "974" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويتصدر المنتخب البولندي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة نفسها أيضا كل من منتخبي السعودية والمكسيك.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

تشكيلة المنتخبين

منتخب الأرجنتين: إيمليانو مارتينيز، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أومتاميندي، ماركوس أكونا، رودريغو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، جوليان ألفاريز، ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا.

منتخب بولندا: فويتشيك تشيزني، بارتوز بيريزينسكي، جاكوب كيويور، كاميل جليك، ماتي كاش، بيوتر زيلينسكي، جريجورز كريشوياك، كريستيان بيليك، بيرزيميسلاف فرانكوفسكي، كارول سويدرسكي، روبرت ليفاندوفسكي.

بودكاست عرب 48

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مباشر | مونديال قطر: بولندا (0-0) الأرجنتين

مباشر | مونديال قطر: بولندا (0-0) الأرجنتين

مباشر | مونديال قطر: بولندا (0-0) الأرجنتين

مباشر | مونديال قطر: بولندا (0-0) الأرجنتين

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