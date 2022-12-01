البرتغالي نونو مينديز خارج مونديال قطر

تاريخ النشر: 01/12/2022 - 16:04

البرتغالي نونو مينديز خارج مونديال قطر
نونو مينديز (Getty Images)
عرب ٤٨

خسر المنتخب البرتغالي جهود ظهيره الشاب نونو مينديز لما تبقى من نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وذلك وفق ما أفاد الاتحاد البرتغالي للعبة.

وكشف الاتحاد البرتغالي أن ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ من العمر 20 عاما، يعاني من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال الفوز على الأوروغواي 2 - صفر في الجولة الثانية لدور المجموعات وسيكون "غير متوفر للمشاركة في نشاطات المنتخب الوطني".

وعلى الرغم من الإصابة وعدم تمكنه من إكمال المشوار مع كريستيانو رونالدو ورفاقه، سيبقى مينديز "ضمن وفد المنتخب الوطني حيث سيبدأ العمل من أجل التعافي" وفق بيان الاتحاد.

وغاب منيديز عن المباراة الأولى في النهائيات أمام غانا (3 - 2) بسبب إجهاد عضلي، ثم شارك في اللقاء الثاني ضد الأوروغواي حيث تعرض للإصابة قبيل انتهاء الشوط الأول، ليخرج من الملعب وهو يبكي.

وضمنت البرتغال تأهلها إلى ثمن النهائي قبل مباراة الجولة الأخيرة التي تجمعها الجمعة بكوريا الجنوبية حيث ستكون بحاجة لنقطة التعادل لضمان الصدارة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين غانا والأوروغواي.

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#مونديال قطر
#منتخب البرتغال
#نونو مينديز
#كأس العالم

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