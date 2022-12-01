مباريات اليوم في مونديال قطر

تاريخ النشر: 01/12/2022 - 10:11

مباريات اليوم في مونديال قطر
من تدريبات المنتخب المغربي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الخميس، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وفي المجموعة الخامسة، يحتل المنتخب الإسباني الصدارة برصيد 4 نقاط يليه المنتخب الياباني برصيد 3 نقاط ثم المنتخب الكوستاريكي برصيد 3 نقاط وأخيرا المنتخب الألماني برصيد نقطة واحدة.

وتتنافس المنتخبات الأربعة على بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وفي المجموعة السادسة، يتصدر المنتخب الكرواتي برصيد 4 نقاط يليه المنتخب المغربي برصيد 4 نقاط أيضًا، ثم المنتخب البلجيكي برصيد 3 نقاط وأخيرا المنتخب الكندي برصيد خال من النقاط.

وتتنافس المنتخبات الثلاثة باستثناء كندا على بطاقتي التأهل إلى ثمن النهائي.

مباريات اليوم بتوقيت القدس:

17:00 كندا – المغرب (استاد الثمامة)

17:00 كرواتيا – بلجيكا (استاد أحمد بن علي)

21:00 اليابان – إسبانيا (استاد خليفة الدولي)

21:00 كوستاريكا – ألمانيا (استاد البيت).

بودكاست عرب 48

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مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

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