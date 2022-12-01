مونديال قطر: كرواتيا تتعادل أمام بلجيكا وتتأهل لثمن النهائي

حصد منتخب كرواتيا بطاقة تأهله للدور ثمن النهائي بعد تعادله أمام منتخب بلجيكا بدون أهداف، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة بدور المجموعات في مونديال قطر.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها عدة محاولات من قبل المنتخبين لإحراز الأهداف، إلا أن كافة محاولاتهما باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وأنهى المنتخب الكرواتي الدور الأول في المركز الثاني بالمجموعة السادسة خلف المنتخب المغربي برصيد 5 نقاط، فيما أنهى المنتخب البلجيكي مشواره في البطولة بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وستلاقي كرواتيا متصدر المجموعة الخامسة في الدور ثمن النهائي من البطولة.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

انتهى الشوط الأول من دون أي تغيير على نتيجة المباراة وبقي التعادل السلبي سيد الموقف بين المنتخبين.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 67: بطاقة صفراء للاعب منتخب بلجيكا لياندير ديندونكير.

تشكيلة المنتخبين

منتخب بلجيكا: تيبو كورتوا، يان فيرتونغن، توبي ألديرفيرلد، ليندير ديندونكر، تيموتي كاستاني، أكسيل فيتسل، كيفن دي بروين، توماس مونييه، يانيك كاراسكو، دريس ميرتينز، لياندرو تروسار.

منتخب كرواتيا: ليفاكوفيتش، غورانوفيتش، ديان لوفرين، غفارديول، سوسا، كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، إيفان بيريزيتش، كراماريتش، ماركو ليفايا.