مونديال قطر: كرواتيا تتعادل أمام بلجيكا وتتأهل لثمن النهائي

تاريخ النشر: 01/12/2022 - 18:59

مونديال قطر: كرواتيا تتعادل أمام بلجيكا وتتأهل لثمن النهائي
(Gettyimages)
عرب ٤٨

حصد منتخب كرواتيا بطاقة تأهله للدور ثمن النهائي بعد تعادله أمام منتخب بلجيكا بدون أهداف، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة بدور المجموعات في مونديال قطر.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها عدة محاولات من قبل المنتخبين لإحراز الأهداف، إلا أن كافة محاولاتهما باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وأنهى المنتخب الكرواتي الدور الأول في المركز الثاني بالمجموعة السادسة خلف المنتخب المغربي برصيد 5 نقاط، فيما أنهى المنتخب البلجيكي مشواره في البطولة بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وستلاقي كرواتيا متصدر المجموعة الخامسة في الدور ثمن النهائي من البطولة.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

انتهى الشوط الأول من دون أي تغيير على نتيجة المباراة وبقي التعادل السلبي سيد الموقف بين المنتخبين.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 67: بطاقة صفراء للاعب منتخب بلجيكا لياندير ديندونكير.

تشكيلة المنتخبين

منتخب بلجيكا: تيبو كورتوا، يان فيرتونغن، توبي ألديرفيرلد، ليندير ديندونكر، تيموتي كاستاني، أكسيل فيتسل، كيفن دي بروين، توماس مونييه، يانيك كاراسكو، دريس ميرتينز، لياندرو تروسار.

منتخب كرواتيا: ليفاكوفيتش، غورانوفيتش، ديان لوفرين، غفارديول، سوسا، كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، إيفان بيريزيتش، كراماريتش، ماركو ليفايا.

بودكاست عرب 48

#منتخب بلجيكا
#منتخب كرواتيا
#مباراة كرواتيا وبلجيكا
#مونديال قطر
#كأس العالم

مونديال قطر: كرواتيا تتعادل أمام بلجيكا وتتأهل لثمن النهائي

مونديال قطر: كرواتيا تتعادل أمام بلجيكا وتتأهل لثمن النهائي

مونديال قطر: كرواتيا تتعادل أمام بلجيكا وتتأهل لثمن النهائي

مونديال قطر: كرواتيا تتعادل أمام بلجيكا وتتأهل لثمن النهائي

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مونديال قطر: المغرب تحجز مقعدا للعرب في ثمن النهائي
مونديال قطر: المغرب تحجز مقعدا للعرب في ثمن النهائي

2022-12-01

البرتغالي نونو مينديز خارج مونديال قطر
البرتغالي نونو مينديز خارج مونديال قطر

2022-12-01

مونديال قطر: ميليتاو البديل المثالي لمنتخب البرازيل
مونديال قطر: ميليتاو البديل المثالي لمنتخب البرازيل

2022-12-01

الأكثر قراءة

مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا

مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا

2022-11-30
قتيل في رهط: العائلة تفند ادعاء الشرطة

قتيل في رهط: العائلة تفند ادعاء الشرطة

2022-11-30
مونديال قطر: خسارة السعودية أمام المكسيك وكلتيهما تودعان البطولة

مونديال قطر: خسارة السعودية أمام المكسيك وكلتيهما تودعان البطولة

2022-11-30
مونديال قطر: الأرجنتين تتأهل وتتجنب ملاقاة فرنسا بثمن النهائي

مونديال قطر: الأرجنتين تتأهل وتتجنب ملاقاة فرنسا بثمن النهائي

2022-11-30
مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-30