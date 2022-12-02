مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل

انطلقت مباراة منتخبي الكاميرون والبرازيل مساء اليوم، الجمعة، ضمن ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب الكاميروني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

أحداث الشوط الأول:

21:00: انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 6: بطاقة صفراء للاعب الكاميرون نوهو تولو.

دقيقة 7: بطاقة صفراء للمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

تشكيلة المنتخبين

منتخب البرازيل: إيدرسون، داني ألفيس، إيدير ميليتاو، بريمر، أليكس تيليس، فريد، فابينيو، رودريجو، جابرييل جيسوس، أنتوني، جابرييل مارتينيلي.

منتخب البرازيل



منتخب الكاميرون: ديفيز إيباسي، ووه كريستوفر، كولينز فاي، إينزو ايبوسي، نوهو تولو، أندريه انجويسا، بيير كوندي، نيكولاس نجامالو، فنسنت أبو بكر، مكسيم تشوبو موتينج، بريان مبيومو.