مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 21:29

مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل
المشجعون البرازيليون (Getty Images)
عرب ٤٨

انطلقت مباراة منتخبي الكاميرون والبرازيل مساء اليوم، الجمعة، ضمن ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب الكاميروني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

أحداث الشوط الأول:

21:00: انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 6: بطاقة صفراء للاعب الكاميرون نوهو تولو.

دقيقة 7: بطاقة صفراء للمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

تشكيلة المنتخبين

منتخب البرازيل: إيدرسون، داني ألفيس، إيدير ميليتاو، بريمر، أليكس تيليس، فريد، فابينيو، رودريجو، جابرييل جيسوس، أنتوني، جابرييل مارتينيلي.

منتخب البرازيل


منتخب الكاميرون: ديفيز إيباسي، ووه كريستوفر، كولينز فاي، إينزو ايبوسي، نوهو تولو، أندريه انجويسا، بيير كوندي، نيكولاس نجامالو، فنسنت أبو بكر، مكسيم تشوبو موتينج، بريان مبيومو.

منتخب الكاميرون

بودكاست عرب 48

#البرازيل
#الكاميرون
#مونديال قطر
#كأس العالم 2022

مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل

مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل

مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل

مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل

مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل

مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل

مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل

مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل

مباشر | مونديال قطر: الكاميرون (0-0) البرازيل

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