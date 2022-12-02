مباشر | مونديال قطر: صربيا (0-1) سويسرا

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 21:21

مباشر | مونديال قطر: صربيا (0-1) سويسرا
(Getty Images)
عرب ٤٨

انطلق مباراة منتخبي صربيا وسويسرا مساء اليوم، الجمعة، على استاد "974" ضمن ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويحتل المنتخب السويسري المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، فيما يقبع المنتخب الصربي بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

أحداث الشوط الأول:

21:00: انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 15: بطاقة صفراء للاعب السويسري سيلفان فيدمير

دقيقة 19: سويسرا تتقدم بـ هدف سجله اللاعب شاكيري

تشكيلة المنتخبين

منتخب صربيا: ميلنكوفيتش، ميلوس فيلكوفيتش، نيكولا ميلنكوفيتش، ستراهينيا بافولوفيتش، ميلينكوفيتش سافيتش، ساسا لوكيتش، اندريجا سيفكوفيتش، فيليب كوستيتش، دوسان تاديتش، دوسان فيلاهوفيتش، ألكسندر ميتروفيتش.

منتخب صربيا

منتخب سويسرا: جريجور كوبيل، سيلفان فيدمر، مانويل أكانجي، فابيان شار، ريكاردو رودريجيز، ريمو فرولير، جرانيت شاكا، جبريل سو، شيرذان شاكيري، بريل إمبولو، روبن فارجاس.

منتخب سويسرا

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#كأس العالم 2022
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