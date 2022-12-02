مباشر | مونديال قطر: غانا (0-1) أوروغواي

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 17:27

مباشر | مونديال قطر: غانا (0-1) أوروغواي
(Getty Images)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا غانا وأوروغواي مساء، الجمعة، على استاد "الجنوب" ضمن ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني بترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، فيما يقبع منتخب أوروغواي بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتضم المجموعة نفسها أيضًا كل من المتصدر منتخب البرتغال الذي ضمن تأهله مسبقا، وصاحب المركز الثالث كوريا الجنوبية اللذين يلعبان في الوقت نفسه.

أحداث الشوط الأول:

17:00: انطلاق صافرة بداية المباراة.

حارس الأوروغواي يعيق اللاعب الغاني

دقيقة 18: تقنية الفار تمنح ركلة جزاء لمنتخب غانا.

دقيقة 19: بطاقة صفراء من لداروين نونيز.

دقيقة 20: حارس الأوروغواي يتصدى لركلة الجزاء.

دقيقة 25: الأوروغواي تتقدم على غانا بـ هدف لجيورجيان دي أراسكايتا.

تشكيلة المنتخبين

منتخب غانا: لورنس أتي-زيج، دانيل أمارتي، محمد ساليسو، أليدو سيدو، بابا رحمن، توماس بارتي، ساليس عبد الصمد، محمد قدوس، جوردان أيو، أندريه أيو، إينياكي ويليامز.

منتخب أوروغواي: جييرمو فاريلا، سيباستيان كواتيس، خوسيه ماريا خيمينيز، ماتياس أوليفيرا، فيدريكو فالفيردي، جيورجيان دي أراسكايتا، رودريغو بينتانكور، فاكوندو بيليستري، لويس سواريز، داروين نونيز.

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