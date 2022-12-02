مباشر | مونديال قطر: كوريا الجنوبية (1-1) البرتغال

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 17:29

مباشر | مونديال قطر: كوريا الجنوبية (1-1) البرتغال
(Getty Images)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية والبرتغال مساء، الجمعة، على استاد "المدينة التعليمية" ضمن ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

وضمن المنتخب البرتغالي تأهله في وقت سابق بعدما حسم صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وينافس في المجموعة نفسها كل من منتخبي غانا وأوروغواي اللذين يلتقيان في الوقت نفسه على بطاقة التأهل الثانية إلى ثمن النهائي.

أحداث الشوط الأول:

17:00: انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 5: منتخب البرتغال يفتتح التسجيل بـ هدف مبكر سجله اللاعب ريكاردو هورتا.

دقيقة 27: كيم يونغ غون يسجل هدف التعادل لكوريا الجنوبية.

هورتا يسجل هدف البرتغال الأول (Getty Images)

تشكيلة المنتخبين

منتخب البرتغال: ديوغو كوستا، ديوغو دالوت، بيبي، جواو كانسيلو، سيلفا، فيتينيا، جواو ماريو، روبن نيفيز، ماتيوس نونيز، ريكاردو هورتا، كريستيانو رونالدو.

منتخب كوريا الجنوبية: كيم سيونجو، كيم مينسو، كيم مونهوان، كيم يونغ وون، كورن كيونغون، يونغ وييونغ، هوانغ إنبيوم، سون هيونغ مين، لي جايسونغ، لي كانج إن، تشو جويسونغ.

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